Sarà l’anno del Milan targato Pioli?

Tutti gli indizi, a cominciare dai risultati della 9a giornata della Serie A 2020/2021 sembrano dire di sì. Perché i rossoneri, pur senza il trascinatore Ibrahimovic, hanno la meglio, 2-0, sulla Fiorentina e riescono ad allungare sulla più diretta inseguitrice.

Un grazie però lo devo dire ai cugini dell’Inter che il sabato pomeriggio sbancano il Mapei Stadium di Reggio Emilia vincendo per 3-0.

Ennesimo passo falso della Juventus targata Pirlo: a Benevento, nonostante l’ennesimo gol di Morata, non va oltre l’1-1. Anzi a match chiuso perde proprio lo spagnolo, che si fa espellere per proteste. E il prossimo weekend l’attende il derby col Torino.

Clamoroso il tonfo della Lazio in casa: 1-3 con l’Udinese.

Anche l’Atalanta perde in casa. A batterla per 0-2 l’Hellas Verona di Juric. E’ proprio questo il caso dell’allievo che supera il maestro.

Nel posticipo della domenica sera goleada del Napoli che omaggia nel migliore dei modi il ricordo di Maradona, 4-0 sulla Roma con le reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Finiscono 1-0 Bologna-Crotone e 2-2 Cagliari-Spezia.

Domani gli ultimi due match della 9a giornata della Serie A 2020/2021: Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

Di seguito tutti i risultati della 9a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra il 5, 6 e 7 dicembre 2020. I risultati della 9a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Verona 0-2 (Veloso rig. – Zaccagni)

Benevento-Juventus 1-1 (Morata – Letizia)

Bologna-Crotone 1-0 (Soriano)

Cagliari-Spezia 2-2 (Gyasi – Joao Pedro – Pavoletti – Nzola rig.)

Genoa-Parma (posticipo, lunedì)

Lazio-Udinese 1-3 (Arslan – Pussetto – Immobile rig. – Forestieri)

Milan-Fiorentina 2-0 (Romagnoli – Kessie rig.)

Napoli-Roma 4-0 (Insigne – Fabian Ruiz – Mertens – Politano)

Sassuolo-Inter 0-3 (Sanchez – Chiriches aut. – Gagliardini)

Torino-Sampdoria (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 23 punti

Sassuolo 18

Inter 18

Roma 17

Juventus 17

Napoli 17

Verona 15

Atalanta 14

Lazio 14

Bologna 12 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 10a giornata, in programma fra il 5, 6 e 7 dicembre 2020.

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari



