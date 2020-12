Sfuma nel recupero del secondo tempo la vittoria dell’Empoli. Il Vicenza fa 2-2 in extremis con un rigore di Longo. Mentre qualche minuti primo proprio erano stati i padroni di casa, con Mancuso, a fallire un tiro dagli undici metri.

La Salernitana avrà quindi la possibilità di portarsi in vetta alla classifica di Serie B in solitaria. Necessario però vincere nel posticipo della 9a giornata della Serie B 2020/2021 a Cosenza.

Perché in caso di tre punti i granata supereranno il Lecce che nel match di ieri sera ha avuto la meglio sul ChievoVerona al Bentegodi, 2-1 per i pugliesi con i gol dell’ex Stepinski e, dopo il momentaneo 1-1 di Garritano, Falco.

Balza a 17 punti il Venezia, 2-1 in rimonta sull’Ascoli. Vince il Frosinone a Brescia, altro 2-1 di giornata. Mentre è goleada in Pisa-Cittadella. In occasione della 400esima panchina nei campionati professionistici di Venturato, i granata si impongono col punteggio di 4-1.

Il Pordenone fa 2-0 a Pescara.

Di seguito i risultati della 9a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 10a giornata, in programma il 27, 28, 29 e 30 novembre 2020. I risultati e i marcatori della 9a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Frosinone 1-2 (Zampano – Torregrossa – Parzyszek)

ChievoVerona-Lecce 1-2 (Stepinski – Garritano – Falco)

Cosenza-Salernitana (posticipo, domenica)

Empoli-Vicenza 2-2 (Meggiorini – Matos – La Mantia – Longo rig.)

Monza-Reggina (posticipo, ore 16)

Pescara-Pordenone 0-2 (Diaw – Berra)

Pisa-Cittadella 1-4 (Gargiulo – Ogunseye rig. – Pavan – Iori – Marconi)

Reggiana-Cremonese (posticipo, domenica)

Venezia-Ascoli 2-1 (Pucino – Aramu – Fiordilino)

Virtus Entella-Spal (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Lecce 18 punti

Empoli 18

Salernitana 17

Venezia 17

Frosinone 16

Spal 15

ChievoVerona 14

Cittadella 14

Monza 10 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 10a giornata, in programma il 4, 5, 6 e 7 dicembre 2020.

Ascoli-Pescara

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-ChievoVerona

Lecce-Venezia

Pordenone-Empoli

Reggiana-Monza

Reggina-Brescia

Salernitana-Cittadella

Spal-Pisa

Vicenza-Cosenza



Link:

La classifica della Serie B