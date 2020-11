Trascinato da Ibrahimovic, doppietta, il Milan sbanca il San Paolo di Napoli, 1-3, e mantiene la testa della classifica di Serie A dopo i risultati dell’8a giornata.

Il Sassuolo passa al Bentegodi di Verona con una rete per tempo. Apre le marcature uno splendido destro di Boga, chiude i giochi un sempre più concreto Berardi. Un 2-0 che per qualche ora aveva portato i neroverdi in vetta alla gradutaoria.

Convince la Juventus di Pirlo nel match del sabato sera contro il Cagliari. Oltre alla solita doppietta di Ronaldo, sempre più a caccia del mito Pelé, da registrare un gol annullato a Bernardeschi e una traversa di Demiral.

Solita, pazza Inter. Sotto di due gol col Torino, riesce a recuperare grazie a una doppietta di Lukaku e le reti di Sanchez e Lautaro Martinez.

Autoritaria la Roma che chiude la pratica Parma nella prima frazione di gioco: 3-0 con doppietta di Mkhitaryan e centro di Mayoral.

Torna Immobile e la Lazio vince a Crotone. Per l’attaccante gol e assist del 2-0 (Correa).

Colpo del Bologna in casa della Sampdoria. Nonostante l’ennesimo gol subito dai rossoblù, i ragazzi di Mihajlovic vincono per 2- con Orsolini man of the match.

Da registrare l’insolito, per la Dea, 0-0 in Spezia-Atalanta. Udinese-Genoa è decisa da De Paul, 1-0.

Tonfo della Fiorentina al Franchi col Benevento: 0-1. Non è fortunato il ritorno di Prandelli sulla panchina della viola.

Di seguito tutti i risultati della 8a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra il 28, 20 e 30 novembre 2020. I risultati della 8a giornata della Serie A 2020/2021

Crotone-Lazio 0-2 (Immobile – Correa)

Fiorentina-Benevento 0-1 (Improta)

Inter-Torino 4-2 (2 Lukaku, 1 rig. – Zaza – Ansaldi rig. – Sanchez)

Juventus-Cagliari 2-0 (2 Ronaldo)

Napoli-Milan 1-3 (2 Ibrahimovic – Mertens – Hauge)

Roma-Parma 3-0 (2 Mkhitaryan – Mayoral)

Sampdoria-Bologna 1-2 (Thorsby – Regini aut. – Orsolini)

Spezia-Atalanta 0-0

Udinese-Genoa 1-0 (De Paul)

Verona-Sassuolo 0-2 (Boga – Berardi) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 20 punti

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli 14

Atalanta 14

Lazio 14

Verona 12

Sampdoria 10

Cagliari 10 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 9a giornata, in programma fra il 28, 20 e 30 novembre 2020.

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria



La classifica della Serie A