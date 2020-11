Finisce in pareggio, 2-2, il big match dell’8a giornata di Serie B Cittadella-Empoli. Granata in vantaggio e che poi vengono superati dalla capolista. In zona Cesarini il di Gargiulo per il definitivo segno X.

Goleada del Lecce sulla Reggiana. Finisce 7-1 per i giallorossi con Coda sugli scudi, tripletta per l’attaccante. Balza al secondo posto anche la Spal che grazie a Salamon e Sebastiano Esposito fa 2-0 sul Pescara.

E’ pareggio in Pordenone-Monza, 1-1, e Brescia-Venezia, 2-2.

La giornata s’era aperta col successo esterno del Cosenza a Frosinone, 2-0 con doppietta di Carretta nella ripresa.

Rinviato il derby regionale Vicenza-ChievoVerona.

Di seguito i risultati della 8a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 9a giornata, in programma il 27, 28, 29 e 30 novembre 2020. I risultati e i marcatori della 8a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Virtus Entella (posticipo, domenica)

Brescia-Venezia 2-2 (2 Forte – Bisoli – Papetti)

Cittadella-Empoli 2-2 (Benedetti – Mancuso – Olivieri – Gargiulo)

Frosinone-Cosenza 0-2 (2 Carretta)

Lecce-Reggiana 7-1 (3 Coda – Tachtsidis – Rozzio – Falco – Majer – Calderoni)

Pordenone-Monza 1-1 (Musiolik – Maric)

Reggina-Pisa (posticipo, domenica)

Salernitana-Cremonese (posticipo, lunedì)

Spal-Pescara 2-0 (Salamon – Esposito Se.)

Vicenza-ChievoVerona (rinviata) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 17 punti

Lecce 15

Spal 15

ChievoVerona 14

Salernitana 14

Venezia 14

Frosinone 13

Cittadella 11

Monza 10 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 9a giornata, in programma il 27, 28, 29 e 30 novembre 2020.

Brescia-Frosinone

ChievoVerona-Lecce

Cosenza-Salernitana

Empoli-Vicenza

Monza-Reggina

Pescara-Pordenone

Pisa-Cittadella

Reggiana-Cremonese

Venezia-Ascoli

Virtus Entella-Spal



