Mantiene la vetta della classifica del girone A di Serie C il Renate targato Diana. La capolista passa, infatti, a Novara col punteggio di 2-1 dopo essere andata sotto trascorsi centottanta secondi dal fischio d’inizio. Rete della vittoria al 92’ firmata Galuppini (che nel corso del match aveva stampato anche due traverse).

Dietro tengono il passo la Pro Vercelli, 2-1 a Como, e la Carrarese, 2-1 a Livorno.

Nel girone B di Serie C il Padova torna al comando in solitaria. I ragazzi di Mandorlini fanno 3-0 col Matelica, mentre l’altra capolista, il Perugia, non va oltre il risultato di 0-0 a Carpi. E dietro si avvicina nuovamente la Feralpi Salò che vince per 2-1 con la Triestina. Da registrare la mancata disputa di Imolese-Sudtirol per via di alcuni problemi all’impianto di illuminazione dello stadio Galli. Probabile il 3-0 a tavolino per i bolzanini.

Sempre più destinata a fare corsa a sé la Ternana di Lucarelli. Le Fere, infatti, sbancano Bari con un 3-1 che porta il vantaggio nella classifica del girone C di serie C a +7 sui biancorossi e sul Teramo, 1-0 col Catania.

Di seguito tutti i risultati della 11a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 11a giornata Serie C girone A

Alessandria-Piacenza 2-0

Como-Pro Vercelli 1-2

Giana Erminio-Pontedera 2-3

Grosseto-Lecco 1-2

Livorno-Carrarese 1-2

Novara-Renate 1-2

Pergolettese-JuventusU23 (rinviata)

Pistoiese-Olbia 1-2

Pro Patria-Albinoleffe 1-2

Pro Sesto-Lucchese 1-1 Classifica Serie C girone A



Prossima giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Como

Carrarese-Olbia

Grosseto-Livorno

JuventusU23-Pistoiese

Lecco-Pergolettese

Lucchese-Giana Erminio

Piacenza-Novara

Pontedera-Pro Patria

Pro Vercelli-Pro Sesto

Renate-Alessandria Risultati 11a giornata Serie C girone B

Carpi-Perugia 0-0

Cesena-Ravenna 4-0

Fano-Legnago (rinviata)

Feralpi Salò-Triestina 2-1

Fermana-Arezzo (rinviata)

Gubbio-Virtusvecomp Verona 1-1

Imolese-Sudtirol (non disputata)

Mantova-Modena (posticipo)

Padova-Matelica 3-0

Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0 Classifica Serie C girone B



Prossima giornata Serie C girone B

Arezzo-Fano

Feralpi Salò-Padova

Legnago-Imolese

Matelica-Cesena

Modena-Sudtirol

Perugia-Gubbio

Ravenna-Sambenedettese

Triestina-Fermana

Virtusvecomp Verona-Mantova

Vis Pesaro-Carpi Risultati 11a giornata Serie C girone C

Avellino-Monopoli (rinviata)

Bari-Ternana 1-3

Bisceglie-Casertana (rinviata)

Cavese-Foggia 0-1

Palermo-Paganese 2-1

Teramo-Catania 1-0

Turris-Juve Stabia 1-1

Vibonese-Potenza 1-0

Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1 Classifica Serie C girone C



Prossima giornata Serie C girone C

Casertana-Bari

Catania-Turris

Catanzaro-Cavese

Foggia-Virtus Francavilla

Juve Stabia-Viterbese

Monopoli-Vibonese

Paganese-Bisceglie

Potenza-Avellino

Ternana-Teramo



