Rocambolesco 2-2 in Milan-Verona. Gialloblù che si ritrovano in vantaggio per 2-1. Nel recupero del secondo tempo prima c’è un gol annullato ai rossoneri per fallo di mano di Ibrahimovic, che aveva fatto la sponda a Calabria, poi lo stesso svedese fa 2-2 (che si fa così perdonare il rigore fallito).

Fallisce la possibile di andare al comando in solitaria il Sassuolo di De Zerbi che nell’anticipo del venerdì non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, ospitando l’Udinese.

Vince invece il Napoli di Gattuso nella trasferta di Bologna, 1-0 grazie al ritorno al gol di Osimhen.

Per la terza volta la Roma di Fonseca fa tre gol al Genoa, dopo il 3-3 e il 3-1 della passata stagione quest’oggi ecco un successo per 3-1 con tripletta di Mkhitaryan (di Pajca il gol della bandiera rossoblù).

Occasione mancata per la Juventus. A Roma contro la Lazio è in vantaggio per 1-0 fino al recupero del secondo tempo. Poi negli ultimi secondi ecco il pareggio di Caicedo.

E’ 1-1 anche in Atalanta-Inter. In vantaggio i meneghini con Lautaro Martinez, pareggiano gli orobici con Miranchuk in gol all’esordio in Serie A e dopo pochi minuti dall’ingresso in campo.

Finiscono 0-0 Parma-Fiorentina e Torino-Crotone. Vittorie del Cagliari sulla Sampdoria e dello Spezia sul Benevento.

I risultati della 7a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Inter 1-1 (Lautaro – Miranchuk)

Benevento-Spezia 0-3 (2 Nzola – Pobega)

Bologna-Napoli 0-1 (Osimhen)

Cagliari-Sampdoria 2-0 (Joao Pedro rig. – Nandez)

Genoa-Roma 1-3 (3 Mkhitaryan – Pjaca)

Lazio-Juventus 1-1 (Ronaldo – Caicedo)

Milan-Verona 2-2 (Barak – Magnani aut. – Calabria aut. – Ibrahimovic)

Parma-Fiorentina 0-0

Sassuolo-Udinese 0-0

Torino-Crotone 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 17 punti

Sassuolo 15

Napoli 14

Roma 14

Atalanta 13

Juventus 13

Inter 12

Verona 12

Lazio 11

Sampdoria 10

Cagliari 10 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 8a giornata, in programma fra il 21 e 22 novembre 2020.

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo



