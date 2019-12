La Juventus del ‘dybaldo’ dà spettacolo allo Stadium e in un tempo piazza un 3-0 all’Udinese che di fatto chiude il match. Doppietta del portoghese (che nella ripresa colpisce anche un palo) e testa di Bonucci nel tabellino dei marcatori.

Un successo che permette ai bianconeri di balzare momentaneamente al comando della classifica di Serie A, ma l’Inter giocherà alle ore 20:45 sul campo della Fiorentina.

Vince il Bologna 2-1 sull’Atalanta, di Palacio e Poi le reti che rendono inutile il centro di Malinovskyi.

Finisce ad occhiali, vale a dire 0-0, Milan-Sassuolo.

Crolla il Napoli dei neo mister Gattuso sotto i colpi del Parma guidato dai contropiedisti Kulusevski e Gervinho, 1-2.

Ben 6 gol in Verona-Torino, 3-3, e i granata che recriminano per aver buttato al vento un 1-3.

Ancora un successo per il Brescia di mister Corini che mercoledì recupererà il match contro il Sassuolo.

Di seguito tutti i risultati della 16a giornata della Serie A 2019/2020, con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica di Serie A, infine, il prossimo turno di campionato. I risultati della 16a giornata della Serie A 2019/2020

Bologna-Atalanta 2-1 (Palacio – Poli – Malinovskyi)

Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor – Torregrossa – Spalek)

Cagliari-Lazio (posticipo, lunedì)

Fiorentina-Inter (posticipo, ore 20:45)

Genoa-Sampdoria 0-1 (Gabbiadini)

Juventus-Udinese 3-1 (2 Ronaldo – Bonucci – Pussetto)

Milan-Sassuolo 0-0

Napoli-Parma 1-2 (Kulusevski – Milik – Gervinho)

Roma-Spal (posticipo, ore 18)

Verona-Torino 3-3 (2 Ansaldi – Berenguer – Pazzini rig. – Stepinski – Verre) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Juventus 39 punti

Inter 38

Lazio 33

Cagliari 29

Roma 29

Atalanta 28

Parma 24

Milan 21

Napoli 21

Torino 21

Verona 19

Bologna 19 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 17a giornata in programma il 18, 20, 21 e 22 dicembre 2019

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Spal

Udinese-Cagliari Recupero 7a giornata, 18 dicembre 2019

Brescia-Sassuolo



