Il Benevento si laurea campione d’inverno della Serie B 2019/2020 con tre giornate d’anticipo.

I sanniti passano a Livorno, vittoria per 2-0 firmata Kragl e Letizia, e si ritrovano a +11 sull’attuale seconda in classifica, il Frosinone (ma il Pordenone giocherà domani a Cosenza e potrebbe comunque portarsi a -9, ma nello scontro diretto in casa hanno fatto 1-1 con i ragazzi di Inzaghi).

Successo per 2-0 del Frosinone sul Pescara, Maiello e Dionisi i marcatori.

Vincono l’Ascoli sul Cittadella, Scamacca in avvio di ripresa, e la Juve Stabia sul ChievoVerona, sotto per 0-2 all’intervallo nella ripresa mette a segno una tripletta con due calci di rigore.

Anche la Virtus Entella fa 2-0 ai danni dell’Empoli.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 16a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno. I risultati della 16a giornata della Serie B 2019/2020

Ascoli-Cittadella 1-0 (Scamacca)

ChievoVerona-Juve Stabia 2-3 (2 Forte, 2 rig. – Rigione – Pucciarelli – Addae)

Cosenza-Pordenone (posticipo, domenica)

Cremonese-Perugia (posticipo, domenica)

Frosinone-Pescara 2-0 (Maiello – Dionisi)

Livorno-Benevento 0-2 (Kragl – Letizia)

Salernitana-Crotone (posticipo, domenica)

Trapani-Pisa (posticipo, lunedì)

Venezia-Spezia 0-0

Virtus Entella-Empoli 2-0 (Morra – De Luca) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2019/2020

Benevento 37 punti

Frosinone 26

Cittadella 25

Pordenone 25

Virtus Entella 25

ChievoVerona 24

Ascoli 24

Perugia 23

Crotone 22

Pescara 21

Empoli 21 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 17a giornata in programma il 20, 21 e 22 dicembre 2019

Benevento-Frosinone

Cittadella-ChievoVerona

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese



