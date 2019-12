Nel doppio scontro con le romane l’Inter allunga sulla Juventus.

Venerdì sera i nerazzurri fanno 0-0 in casa contro la Roma. Sabato sera i bianconeri perdono 1-3 sul campo della Lazio.

E così dopo i risultati della 15a giornata di Serie A l’Inter si porta a +2 sulla Juventus nella classifica della Serie A.

Attenzione però proprio alla Lazio di Simone Inzaghi che centra il settimo successo di fila e adesso è a -3 dalla Vecchia Signora e -5 dalla Beneamata.

Emozioni a non finire in Atalanta-Verona con i bergamaschi che vanno due volte in svantaggio e trovano il gol della vittoria con Djimsiti nel recupero finale.

E’ 2-2 in Lecce-Genoa, con gli ospiti che chiudevano il primo tempo in vantaggio per 2-0, e in Sassuolo-Cagliari, con i padroni di casa sul 2-0 all’intervallo. Man of the match Ragatzu, cagliaritano doc.

Vince il Torino, 2-1 su una Fiorentina sempre più in crisi. Vince il Brescia, 1-0 sulla Spal con Balotelli.

Di seguito tutti i risultati della 15a giornata della Serie A 2019/2020, con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica di Serie A, infine, il prossimo turno di campionato.

Atalanta-Verona 3-2 (2 Di Carmine – Malinovskyi – Muriel rig. – Djimsiti)

Bologna-Milan (posticipo, ore 20:45)

Inter-Roma 0-0

Lazio-Juventus 3-1 (Ronaldo – Luiz Felipe – Milinkovic Savic – Caicedo)

Lecce-Genoa 2-2 (Pandev – Criscito rig. – Falco – Tabanelli)

Sampdoria-Parma (posticipo, ore 18)

Sassuolo-Cagliari 2-2 (Berardi – Djuricic – Joao Pedro – Ragatzu)

Spal-Brescia 0-1 (Balotelli)

Torino-Fiorentina 2-1 (Zaza – Ansaldi – Caceres)

Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari 29

Atalanta 28

Napoli 21

Torino 20

Parma 18

Verona 18

Milan 17 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno infrasettimanale della Serie A, 16a giornata in programma il 14, 15 e 16 dicembre 2019

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-Spal

Verona-Torino



